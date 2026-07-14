В Ростовской области 46 ординаторов получили направления в больницы

В Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ) министр здравоохранения региона Наири Варданян провел встречу с ординаторами выпускного курса. В этом году обучение завершают более 600 молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Центральной темой стало обеспечение государственных медицинских организаций Ростовской области врачами. В ходе встречи 46 ординаторов получили направления в лечебные учреждения. Врачи пополнят коллективы центральных районных больниц Пролетарского, Сальского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Миллеровского и других сельских районов, а также городских больниц Таганрога, Батайска, Азова, Шахт, Каменск-Шахтинского и Гуково. В эти территории придут анестезиологи-реаниматологи, неврологи, кардиологи, хирурги, педиатры, рентгенологи, травматологи и оториноларингологи.

Отдельно отметили Таганрог, где строится новый корпус городской больницы скорой медицинской помощи: подготовка кадров для него уже ведется.

«Для нас принципиально важно не просто закрыть вакансию, а обеспечить молодым специалистам условия для закрепления на местах. Работа в районном звене дает уникальную возможность быстрого профессионального роста в сочетании с серьезными мерами государственной поддержки. Вопросы предоставления жилья и единовременных компенсационных выплат находятся на особом контроле ведомства», — приводят в сообщении слова господина Варданяна.

Константин Соловьев