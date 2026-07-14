Продажи новостроек на Дону увеличились на 18%

За первые пять месяцев 2026 года в Ростовской области зафиксировано около 7,1 тыс. сделок купли-продажи жилья в новостройках. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на директора bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прирост во многом объясняется активностью покупателей в январе и частично в феврале: тогда спрос подстегнули ожидания ужесточения условий семейной ипотеки. В мае средняя цена квадратного метра в сделке составила 145,6 тыс. руб. — за год показатель вырос на 4,1%. В июне средняя цена квадрата в рыночном предложении незначительно снизилась — до 145,1 тыс. руб.

Средняя стоимость лота в сделке в мае достигла 6,7 млн руб. против 6,5 млн руб. годом ранее — рост составил 3,1%.

Объем предложения на рынке Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, в июне насчитывал 30,5 тыс. лотов. Примерно с марта этот показатель остается стабильным. В регионе реализуются 105 проектов новостроек, включающих 358 корпусов.

Мария Хоперская