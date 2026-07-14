К сентябрю в Екатеринбурге обновят площадь у железнодорожного вокзала

В Екатеринбурге началась масштабная реконструкция привокзальной площади у железнодорожного вокзала, сообщили в городской администрации. Работы планируется завершить к сентябрю — по словам первого заммэра Рустама Галямова, благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга Фото: Анна Иванюк / администрация Екатеринбурга

Рустам Галямов проинспектировал ход работ и отметил, что площадь у вокзала давно нуждается в реконструкции. При этом будет необходимо решить сложную задачу по интеграции элементов благоустройства, сохранив при этом логистику: движение личного и общественного транспорта, велодорожки, парковки и пешеходные маршруты. «Для нас важно учитывать двойное назначение этого пространства: это не только современный транспортно-пересадочный узел для гостей города, но и знаковое место для екатеринбуржцев, где установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монумент должен остаться исторической ценностью, центром площади, вокруг которого будет выстроено новое комфортное пространство»,— прокомментировал он.

В настоящее время ведутся демонтаж проезжей части, ремонт ливневой канализации, замена освещения и контактной сети. В скором времени начнутся укладка тротуарной плитки, установка систем видеонаблюдения и высадка более 50 деревьев и кустарников. Для обеспечения безопасности в период работ организовано временное движение транспорта с остановкой автобусов в центре площади при разделении потоков для пешеходов и автомобильного транспорта.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил, что ремонтные работы на Вайнера и других важных городских локациях должны быть завершены до начала Международного фестиваля молодежи, который будет проходить в Екатеринбурге 11-17 сентября. По словам Рустама Галямова, сейчас для администрации приоритетным направлением стало развитие территории от центра до железнодорожного вокзала.

Ирина Пичурина