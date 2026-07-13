Улица Пушкина станет частью пешеходного каркаса Екатеринбурга
В Екатеринбурге улицу Пушкина, на которой сейчас ведутся работы по благоустройству, сделают частью пешеходного каркаса, сообщили в городской администрации. По словам первого заммэра Рустама Галямова, после завершения реконструкции она станет одной из красивейших улиц города.
Работы на улице Пушкина идут на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева, длина которого составляет почти 440 м, а площадь — 5,2 тыс. кв. м. Дорожные рабочие уже убрали старое дорожное покрытие, начался ремонт инженерных сетей и дождевой канализации. Будет изменена существующая сеть освещения и смонтирована сеть видеонаблюдения. Будет создана прогулочная зона, а за счет сужения проезжей части — упорядочена зона парковки. На аллее высадят несколько десятков деревьев, почти 11,5 тыс. кустарников, а также обустроят газоны, установят скамейки и урны. На участке обособят велодорожки, ширина которых составит 3 м, а длина — 330 м.
Благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пешеходы смогут пройти по той стороне, где работы не проводятся. Движение для транспорта будет закрыто до 1 сентября на участке от ул. Малышева до ул. Пушкина, 11.
Рустам Галямов также рассказал о ходе благоустройства на других улицах Екатеринбурга: так, в городе уже благоустроили пешеходную набережную у «УГМК-Арены», отремонтированы улицы Горького и Гоголя. Сейчас для администрации приоритетным направлением стало развитие территории от центра до железнодорожного вокзала. «Через проспект Ленина к улице Пушкина примыкает сквер Попова, откуда открывается прямой проход в Литературный квартал — очень красивый камерный парк в самом центре города. В перспективе запланированы работы по благоустройству улицы Свердлова для создания непрерывной прогулочной зоны, а к реконструкции самой привокзальной площади мы уже приступили»,— рассказал господин Галямов.