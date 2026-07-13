Улица Пушкина станет частью пешеходного каркаса Екатеринбурга

В Екатеринбурге улицу Пушкина, на которой сейчас ведутся работы по благоустройству, сделают частью пешеходного каркаса, сообщили в городской администрации. По словам первого заммэра Рустама Галямова, после завершения реконструкции она станет одной из красивейших улиц города.

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Работы на улице Пушкина идут на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева, длина которого составляет почти 440 м, а площадь — 5,2 тыс. кв. м. Дорожные рабочие уже убрали старое дорожное покрытие, начался ремонт инженерных сетей и дождевой канализации. Будет изменена существующая сеть освещения и смонтирована сеть видеонаблюдения. Будет создана прогулочная зона, а за счет сужения проезжей части — упорядочена зона парковки. На аллее высадят несколько десятков деревьев, почти 11,5 тыс. кустарников, а также обустроят газоны, установят скамейки и урны. На участке обособят велодорожки, ширина которых составит 3 м, а длина — 330 м.

Благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пешеходы смогут пройти по той стороне, где работы не проводятся. Движение для транспорта будет закрыто до 1 сентября на участке от ул. Малышева до ул. Пушкина, 11.

Рустам Галямов также рассказал о ходе благоустройства на других улицах Екатеринбурга: так, в городе уже благоустроили пешеходную набережную у «УГМК-Арены», отремонтированы улицы Горького и Гоголя. Сейчас для администрации приоритетным направлением стало развитие территории от центра до железнодорожного вокзала. «Через проспект Ленина к улице Пушкина примыкает сквер Попова, откуда открывается прямой проход в Литературный квартал — очень красивый камерный парк в самом центре города. В перспективе запланированы работы по благоустройству улицы Свердлова для создания непрерывной прогулочной зоны, а к реконструкции самой привокзальной площади мы уже приступили»,— рассказал господин Галямов.

Ирина Пичурина