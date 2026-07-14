Суд в Ростове вынес приговор по делу о пропаганде терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Ростислава Малыгина по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Доказано, что с ноября 2021 по август 2024 года в Черкесске осужденный решил оказать содействие международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена на территории РФ), вовлекая в нее иных лиц. С сентября по ноябрь 2024 года подсудимый в диалоге со знакомыми выразил положительную оценку вооруженной борьбе терорганизации против тех, кто не исповедует религию ислам, а также вовлекал знакомых в участии в деятельности МТО в Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, в июне 2025 года в одной из социальных сетей Малыгин разместил видео, на котором пропагандировал идеологию запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ» (признана террористической и запрещена на территории РФ).

Приговором суда мужчине назначено девять лет в колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Соловьев