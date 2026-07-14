Дом Романова в Ушкове рекомендовали признать объектом культурного наследия
Дом Романова на Сосновой улице в поселке Ушкове рекомендовали включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. С соответствующей инициативой выступили жители Петербурга, сообщили в Смольном.
Власти готовятся провести государственную историко-культурную экспертизу
Фото: Пресс-служба Смольного
Власти готовятся провести государственную историко-культурную экспертизу. Специалисты подтвердят историческую ценность здания и, в том числе, установят автора проекта.
По данным Смольного, в начале XX века участок, известный как усадьба «Клавдино», приобрел потомственный дворянин и сотрудник Петербургской городской управы Николай Романов. Построенная им деревянная дача является одним из немногих сохранившихся в этой части Курортного района образцов дачной архитектуры эпохи модерна.
После революции архитектурный декор здания был частично утрачен, однако его объемно-пространственная композиция сохранилась. Сейчас в доме располагается частная школа.