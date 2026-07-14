В Таганроге к отопительному сезону готовы 505 домов

В Таганроге к отопительному сезону 2026–2027 годов готовы 505 из 1082 многоквартирных домов и 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Совместно с представителями Ростехнадзора проверены 6 из 9 теплоснабжающих организаций. Все выявленные замечания направлены предприятиям, для каждого составлены дорожные карты по их устранению. Проверка оставшихся трех организаций запланирована на август–сентябрь.

Крайний срок готовности — 25 октября 2026 года.

Мария Хоперская