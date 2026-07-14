«Ростов» подписал 23-летнего полузащитника Ярослава Михайлова

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 23-летним полузащитником Ярославом Михайловым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Игрок является воспитанником академии «Зенита», где выступал за команды клубной системы. Кроме того, Ярослав Михайлов играл за немецкий «Шальке 04», нижегородский «Пари НН», «Оренбург» и молодежные сборные России. Предыдущий сезон полузащитник провел в «Зените», где стал чемпионом России.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донской футбольный клуб подписал контракт с 24-летним российским полузащитником Максимом Мухиным.

Константин Соловьев