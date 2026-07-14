Ростовское нефтехранилище признано банкротом с долгом в 3,4 млрд рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом нефтехранилище ООО «Актив групп» с общей суммой долга перед кредиторами в 3,4 млрд руб. В отношении компании введено конкурсное наблюдение. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением о признании ООО «Актив групп» несостоятельным обратилось ПАО «Промсвязьбанк». Размер требования кредитора превысил 261,1 млн руб. Из них 214,3 млн руб. основного долга, 46,7 млн руб. процентов и 33,6 тыс. руб. неустойки.

Требования ПАО «Промсвязьбанк» были удовлетворены судом. В отношении должника суд ввел процедуру наблюдения до 12 декабря 2024 года. Срок процедуры продлевали несколько раз, и за это время сумма требований кредиторов увеличилась до 3,4 млрд руб.

На основании решения собрания кредиторов ООО «Актив групп» признано несостоятельным 9 июля 2026 года. В отношении должника до 14 января 2027 года введена процедура наблюдения. Конкурсным управляющим назначена Татьяна Тихонова.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Актив групп» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 4 февраля 2014 года. Основной вид деятельности — хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки. Бенефициарами являются ООО «КТК-Ярославль» (признано банкротом) и Владимир Кашин. Уставный капитал составляет 447,6 млн руб.

В 2025 году выручка нефтекомпании снизилась на 6% — до 54,6 млн руб., чистый убыток составил — 93,6 млн руб.

Наталья Белоштейн