Дебиторка ООО «СПК» из Карачаево-Черкесии выставлена на торги за 13,7 млн рублей

Арбитражный управляющий Александр Жамботов начал продажу дебиторской задолженности ООО «СПК» из Карачаево-Черкесии в рамках дела о банкротстве. На открытый аукцион на площадке «Альфалот» он выставил два лота: право требования к ООО «КФ» со стартовой ценой 11,997 млн руб. и требование к ИП Воле Михаилу Александровичу за 1,711 млн руб.; в сумме актив оценили в 13,708 млн руб., шаг аукциона составил 5%, задаток — 20%. Прием заявок открыли 15 июля и завершат 19 августа, торги назначены на 20 августа 2026 года, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Речь идет о конкурсной массе в длинном и конфликтном банкротстве. ООО «СПК» признали несостоятельным еще в марте 2022 года решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики, после чего конкурсным управляющим утвердили Александра Жамботова. С тех пор дело прошло несколько судебных стадий, а одним из ключевых эпизодов стал спор о привлечении бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Налоговый орган требует взыскать с Вячеслава Кесаева, Руслана Кесаева, Аминат Кесаевой и Алексея Хетагурова 744,5 млн руб. Сначала суды нижестоящих инстанций оставили этот спор без рассмотрения, но кассация в 2024 году вернула его на новое рассмотрение. Затем, уже в августе 2025 года, суд наложил арест на деньги, недвижимость и транспорт ответчиков в пределах заявленной суммы, а в марте 2026 года окружной суд отказался снимать эти меры.

Суд указал, что основания для обеспечительных мер не отпали, спор по субсидиарке по существу не разрешен, а арест нужен для сохранения status quo и защиты интересов кредиторов. Попытку ответчиков сослаться на «двойное обременение» суд не поддержал и отметил, что они не доказали выход новых ограничений за пределы ранее принятых мер.

Такой фон объясняет, почему дебиторку продают именно сейчас. Для конкурсной массы это способ быстро превратить спорные требования в деньги, пока основной конфликт вокруг банкротства не завершен и пока суды держат под жестким контролем возможные источники будущего взыскания. В этой схеме права требования к ООО «КФ» и ИП Воле Михаилу Александровичу выглядят как активы с повышенным юридическим риском, но и с потенциальной доходностью для покупателя, готового разбираться в деталях старых долгов.

Банкротство ООО «СПК» уже давно вышло за рамки обычной неплатежеспособности. Последний судебный акт показывает, что спор крутится не только вокруг долга самой компании, но и вокруг личной ответственности ее бывших контролирующих лиц на сотни миллионов рублей. Поэтому нынешние торги — это не финальный эпизод, а один из этапов долгой процедуры, где конкурсный управляющий пытается собрать ликвидность, а кредиторы и налоговый орган удерживают давление на возможных бенефициаров должника.

Станислав Маслаков