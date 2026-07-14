Каспийские порты нарастили грузооборот в 1,5 раза за полгода

Порты Каспийского бассейна установили рекорд по темпам прироста грузооборота среди российских морских направлений: за январь–июнь 2026 года совокупный объем перевалки достиг 5,3 млн тонн, что почти на 60% превышает результат аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводит АО «Морцентр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

На общем фоне отечественной портовой отрасли каспийские показатели выглядят особенно внушительно. Суммарный грузооборот российских морских гаваней за тот же период вырос лишь на 5,8% — до 451,5 млн тонн. Дальневосточный бассейн прибавил 11,8%, Арктический — 15%, Азово-Черноморский — 6,3%. Таким образом, Каспий обошёл все прочие бассейны по относительной динамике, хотя в абсолютных значениях его доля в общероссийском морском грузообороте пока невелика — около 1,2%.

Основной вклад в положительную динамику внесли три опорных порта региона — Астрахань, Оля и Махачкала. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, за пять месяцев — с января по май 2026 года — астраханские терминалы совместно с портом Оля переработали почти 3 млн тонн грузов, что более чем вдвое превышает показатель того же периода предшествующего года.

Махачкала также продемонстрировала уверенный рост: по информации руководителя проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрия Арестова, грузооборот столичного дагестанского порта за первое полугодие составил 2,1 млн тонн — плюс 50,8% к уровню 2025 года. Перевалка наливных грузов там достигла 1,5 млн тонн, а вывоз зерна увеличился в 6,1 раза, приблизившись к отметке 221,7 тыс. тонн.

Несмотря на впечатляющую динамику, возможности для дальнейшего наращивания грузооборота упираются в ряд системных барьеров. Ключевым из них остаётся состояние Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК): акватория требует регулярного дноуглубления, а судовой парк во многом устарел. В частности, в период с 19 по 22 июня 2026 года движение по каналу было приостановлено для проведения аварийно-восстановительных работ.

Отдельную проблему представляет понижение уровня воды в Каспийском море: мелководье вынуждает сокращать размер судовых партий и ведёт к удорожанию транспортировки. Дополнительным сдерживающим фактором служит пропускная способность пограничных и таможенных пунктов, а также портовой инфраструктуры в целом.

Для наращивания мощностей Махачкалинского торгового порта в перспективе планируется расширить номенклатуру принимаемых грузов, освоить новые логистические направления и провести модернизацию причального хозяйства.

Станислав Маслаков