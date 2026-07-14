Для участка с незаконной постройкой в Ростове-на-Дону снова ищут покупателя
В Ростове-на-Дону повторно выставлен на продажу земельный участок по адресу Кривошлыковский, 1б. Объявление размещено на сайте городской администрации.
Фото: Яндекс.Карты
Площадь надела составляет 372 квадратных метра. В марте стоимость участка составляла 7,7 млн руб., однако в июле цена снизилась на 700 тыс. руб.
Земля относится к категории земель населенных пунктов. По назначению она предусмотрена для размещения салонов сотовой связи, фотосалонов, пунктов продажи телефонов и приема платежей, а также центров полиграфических услуг и ксерокопирования.
На территории расположен трехэтажный дом, признанный судом самовольной постройкой, подлежащей сносу.