На трассе в Ростовской области грузовик спровоцировал массовое ДТП

В Красносулинском районе ночью 14 июля на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно, 58-летний водитель грузового автомобиля DAF не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине Hyundai. От удара по инерции столкнулись еще пять транспортных средств, в том числе мотоцикл. По информации ГАИ, в результате происшествия пострадали двое: 38-летняя мотоциклистка и 42-летняя пассажирка Hyundai — их доставили в центральную городскую больницу.

По данным минздрава Ростовской области, бригада скорой помощи оперативно прибыла на место аварии. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Центральную районную больницу Красносулинского района. Двум детям с легкими ушибами медицинская помощь оказана на месте, госпитализация им не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев