На Дону прокуратура добилась погашения долга по госконтрактам

Миллеровская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства и выявила нарушения в сфере расчетов по государственным контрактам. Трем предпринимателя задолжали подрядчикам свыше 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что трое предпринимателей надлежащим образом исполнили государственные контракты на поставку товаров, однако заказчик не произвел оплату, допустив образование долга.

После принятия прокуратурой мер реагирования задолженность перед предпринимателями была погашена в полном объеме.

Мария Хоперская