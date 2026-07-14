В Петербурге задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера деньги

В Петербурге полицейские задержали предполагаемого пособника телефонных мошенников, который, по версии следствия, забрал у 71-летнего пенсионера 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенсионер передал курьеру 600 тыс. рублей под предлогом сохранности сбережений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пенсионер передал курьеру 600 тыс. рублей под предлогом сохранности сбережений

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным полиции, 11 июля в правоохранительные органы обратился местный житель. Пенсионер рассказал, что днем ранее неизвестные убедили его передать курьеру 600 тыс. рублей под предлогом сохранности сбережений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день сотрудники полиции задержали у дома №10 на Купчинской улице 26-летнего мужчину, которого подозревают в роли курьера мошенников.

Карина Дроздецкая