Минтранс РФ: необходимо усилить безопасность флота в Азово-Черноморском бассейне

Министерство транспорта России сообщило о принятии мер по обеспечению безопасности грузовых перевозок в Азовском море в условиях участившихся вражеских атак. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Судовладельцы отрабатывают способы защиты флота, капитаны портов совершенствуют управление движением и сокращают время обработки судов. При необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

Азово-Черноморский бассейн входит в число крупнейших в стране по объему перевалки: в январе–июне 2026 года на его долю пришлось около 29% общероссийского портового грузооборота.

Мария Хоперская