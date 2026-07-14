К центру Алмазова в Петербурге расширят две улицы и запустят общественный транспорт

В Приморском районе Петербурга реконструируют Солунскую и Тбилисскую улицы, чтобы улучшить транспортную доступность Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова. Соответствующие проекты планировки территорий одобрило городское правительство, сообщили в Смольном.

Как сообщили власти, после реконструкции обе улицы расширят до четырех полос, а по ним запустят общественный транспорт. Это должно упростить подъезд к медицинскому центру как для пациентов, так и для сотрудников.

Реконструкция затронет участок Солунской улицы протяженностью 280 метров — от Тбилисской улицы до 3-й линии 1-й половины. Тбилисскую улицу обновят на участке длиной 320 метров — от Солунской улицы до улицы Аккуратова.

Карина Дроздецкая