В Новочеркасске продают торгово-складской комплекс за 55 млн рублей

В Новочеркасске выставили на продажу одноэтажное здание продовольственного и промтоварного магазина на улице Гагарина. Соответствующий лот опубликован на портале «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общая площадь объекта составляет 909 кв. м, он расположен на одной из главных транспортных артерий города. Улица Гагарина переходит в Спуск Герцена и соединяет Новочеркасск с районами Хотунок, Восточный, Октябрьский, Соцгород, микрорайоном 9 и поселком Персиановский, а также ведет в города Шахты и Каменоломни. До железнодорожной станции Хотунок — 3 км, до железнодорожного вокзала Новочеркасск — 6 км. Расстояние до Ростова-на-Дону составляет 40 км, до Шахт — 45 км.

Как следует из лота, здание полностью готово к эксплуатации и оснащено электрическими сетями, системой вентиляции, горячим и холодным водоснабжением, отоплением, канализацией, видеонаблюдением, системой пожаротушения и сигнализацией. К зданию примыкает навес на металлических стойках. На территории имеется огороженная охраняемая парковка на 40 мест с бытовым помещением. Земельный участок под объектом площадью почти 3 тыс. кв. м находится в аренде до 8 сентября 2069 года.

Здание может использоваться под оптово-розничную базу, гипермаркет строительных и отделочных материалов, производственный склад, логистический терминал или сортировочный цех. Начальная стоимость объекта составляет 55 млн руб. Шаг повышения на торгах составляет 250 тыс. руб., понижения — 500 тыс. руб. Аукцион состоится 24 июля.

Константин Соловьев