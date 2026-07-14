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Элеваторный комплекс «Атаманский» выставили на продажу в Ростовской области

Элеваторный комплекс «Атаманский», расположенный в станице Егорлыкской в Ростовской области, выставлен на продажу. Объявление появилось на популярной платформе в июле.

Фото: авито

Фото: авито

В состав комплекса входят: элеватор с мощностью хранения 41 тысячу тонн зерна, напольные склады на 30 тысяч тонн, склад продукции объёмом 1 тысячу тонн, а также хлебопекарня. Отдельно отмечается наличие визировочной и центральной лабораторий с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур.

Стоимость пакета акций является договорной и будет определяться в ходе индивидуальных переговоров с каждым из претендентов.

Мария Хоперская

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