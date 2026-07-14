Мошенники выманили у 68-летней ставропольчанки 20 млн рублей под угрозой ареста

68-летняя жительница Минеральных Вод передала аферистам, представившимся сотрудниками силовых структур, свыше 20 млн руб. — злоумышленники запугали её угрозами уголовного преследования и обещали «урегулировать» несуществующие проблемы с законом, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следственный отдел ОМВД России по Минераловодскому округу возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Поводом послужило обращение местной пенсионерки, которая в результате многоэтапной аферы лишилась более 20 млн руб. накоплений.

По словам потерпевшей, все началось с телефонного звонка от человека, назвавшегося представителем государственного ведомства. Он сообщил женщине, что та якобы подозревается в государственной измене и причастности к финансированию террористической деятельности. Вскоре последовал повторный звонок: новый собеседник заявил, что от имени пенсионерки предпринималась попытка денежного перевода в пользу недружественного государства, однако он готов помочь ей выйти из этой ситуации.

Человек, изображавший следователя, давил на пожилую женщину угрозами: при отказе от «сотрудничества» к ней якобы немедленно выедут оперативники и доставят на допрос. Под угрозой оказались и ее родственники. Не выдержав психологического давления, пенсионерка подчинилась требованиям аферистов.

Передача денег растянулась на несколько эпизодов и охватила сразу несколько регионов. Сначала женщина сняла со счета 7 млн руб., упаковала их в пакет, обмотанный скотчем, и вручила курьеру прямо во дворе собственного дома. Спустя несколько дней еще 9 млн руб. она лично отвезла очередному посреднику в Армавир. Затем 3 млн руб. перекочевали к курьеру в соседнем селе. Ради передачи последних 2 млн руб. пенсионерка была вынуждена отправиться в Москву.

Когда суммарно переданная сумма перевалила за 20 млн руб., кураторы внезапно прекратили выходить на связь. Именно тогда до женщины дошло, что все это время она имела дело с мошенниками.

Сотрудники полиции ведут оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения причастных к преступлению лиц.

Станислав Маслаков