В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае обнаружения БПЛА власти просят сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру - 112. Кроме того, на территории региона продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», - написала глава города.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью около 20 дронов были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

Константин Соловьев