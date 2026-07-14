К тушению пожара на полигоне ТКО в Зернограде привлекли дополнительную технику

В Зернограде продолжается тушение пожара на полигоне твердых коммунальных отходов. К ликвидации возгорания привлекли дополнительную технику. О ходе работ сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная Фото: Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная

Сейчас на полигоне задействованы бульдозер, экскаватор, два самосвала и поливальная машина. Для наращивания темпов решено привлечь погрузчик и ещё один самосвал для подвоза грунта. Также организована закупка инертного материала, применяемого для пересыпки очагов пожара.

На период проведения работ прием ТКО на полигоне приостановлен. Полностью потушить огонь планируется до конца вторника. Ситуация находится на постоянном контроле профильных ведомств.

Мария Хоперская