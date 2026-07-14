Власти Ростовской области изучают альтернативные маршруты отгрузки зерна

Власти Ростовской области изучают альтернативные маршруты для отгрузки зерна нового урожая на фоне проблем с судоходством в Азовском море. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая», — написала госпожа Касьяненко.

По ее словам, ведомство поддерживает постоянную связь с руководителями хозяйств, зернотрейдерами, транспортными компаниями и представителями федеральных структур для бесперебойной реализации урожая донских аграриев.

Мария Хоперская