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Власти Ростовской области изучают альтернативные маршруты отгрузки зерна

Власти Ростовской области изучают альтернативные маршруты для отгрузки зерна нового урожая на фоне проблем с судоходством в Азовском море. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко в своем Telegram-канале.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

«Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая», — написала госпожа Касьяненко.

По ее словам, ведомство поддерживает постоянную связь с руководителями хозяйств, зернотрейдерами, транспортными компаниями и представителями федеральных структур для бесперебойной реализации урожая донских аграриев.

Мария Хоперская

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