В Ростовской области прогнозируют рост турпотока до 2 млн человек

Туристический поток в Ростовскую область в 2026 году превысит 2 млн человек. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года регион посетили 1,9 млн туристов.

Наибольшим спросом среди путешественников пользуются Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Азовский, Аксайский, Красносулинский, Каменский, Константиновский, Неклиновский, Семикаракорский и Усть-Донецкий районы. В числе популярных локаций — парк Лога в хуторе Старая Станица, этно-хутор Старозолотовский, станица Старочеркасская, музей-заповедник Танаис и Самбекские высоты.

Мария Хоперская