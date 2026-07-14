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В Ростове отключили свет на нескольких улицах из-за сбоев в сети

В Ростове-на-Дону произошли два технологических нарушения в электрической сети. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый сбой был зафиксирован в 01:02. Без электроснабжения частично остались потребители в центре города: границах улиц Суворова, Большой Садовой, Университетского переулка, Кировского проспекта и Богатяновского спуска. Время восстановления подачи электричества составляло три часа.

Второе нарушение произошло в 08:17. Частичное отключение затронуло потребителей в Северном жилом массиве на проспекте Нагибина, улицах Симферопольской, Башкирской, Погодина, Ларина, Герасименко, а также в Оренбургском переулке. Электроснабжение планируют восстановить в течение двух часов.

Константин Соловьев

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