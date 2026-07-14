Невинномысский мединститут и Северо-Кавказский медколледж получили заключения Росздравнадзора о соответствии практических баз госстандартам

С 1 сентября 2026 года наличие заключения Росздравнадзора о соответствии кадрового и материально-технического обеспечения станет обязательным условием для практической подготовки студентов медицинских и фармацевтических специальностей. В Ставропольском крае такие заключения получили Невинномысский медицинский институт и Северо-Кавказский медицинский колледж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт» Фото: пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Как сообщили в образовательных организациях, сведения о выданных заключениях внесены в единый государственный реестр Росздравнадзора.

Получение такого заключения является обязательным требованием для образовательных организаций, осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических специалистов. При его отсутствии действие лицензии на соответствующие образовательные программы может быть приостановлено.

В ходе проверки Росздравнадзор оценивал сведения о кадровом составе, материально-техническом обеспечении и базах практической подготовки, а также проводил сверку данных профессорско-преподавательского состава с Федеральным регистром медицинских работников.

Для Невинномысского медицинского института в качестве клинических баз подтверждены подразделения городской больницы Невинномысска и стоматологические поликлиники города. Кроме того, практическая подготовка студентов будет организована в собственных клиниках института.

Для Северо-Кавказского медицинского колледжа в реестр включены клинические базы в Ставрополе, в том числе Ставропольская краевая клиническая больница, Краевой клинический перинатальный центр, Краевая детская клиническая больница, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, а также городские больницы и поликлиники.