Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 16,6 тонн мороженной рыбы

Из Ростовской области с 6 по 10 июля экспортировали 16,6 т мороженой рыбы в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность рыбы были подтверждены в лаборатории. Нарушений в законности происхождения продукции не обнаружили.

Константин Соловьев