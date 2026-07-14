Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростовской области в Абхазию экспортировали 16,6 тонн мороженной рыбы

Из Ростовской области с 6 по 10 июля экспортировали 16,6 т мороженой рыбы в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствующей требованиям страны-импортера. Качество и безопасность рыбы были подтверждены в лаборатории. Нарушений в законности происхождения продукции не обнаружили.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд