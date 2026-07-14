В Петербурге 14 июля сохранится теплая погода без дождей

В Петербурге после прошедших ливней установилась теплая и сухая погода. Во вторник, 14 июля, осадков не ожидается, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух прогреется днем до +23…+25 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Воздух прогреется днем до +23…+25 градусов

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков, в городе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем — +23…+25. Ветер северный, северо-восточный: ночью слабый, днем — умеренный. Атмосферное давление днем существенно не изменится.

По предварительному прогнозу, такая погода сохранится и в среду, 15 июля. Ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Карина Дроздецкая