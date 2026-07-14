Глава Ирбита: на город идет вторая сильная волна паводка

В реке Ница в Ирбите (Свердловская область) после непродолжительного и незначительного снижения уровень воды снова начал расти — 13 июля к 20:00 он вырос до 718 см. «Очевидно, что в город идет вторая высокая волна паводка, так что все силы и средства, включая спасателей, а также муниципальные предприятия и учреждения, готовы в любой момент прийти на помощь в ней нуждающимся»,— сказал глава Ирбита Николай Юдин на своей странице во «ВКонтакте».

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Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер посетил Ирбитский район, а в Ирбите провел внеочередное выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, дав поручения ведомствам. В их числе — контроль регулирования сбросов воды на гидротехнических сооружениях, где в понедельник уровни воды поднялись выше отметки форсированного подпорного уровня.

Господин Юдин добавил, что вечером на 196 км трассы Екатеринбург — Тюмень восстановили движение, поэтому грузового транспорта на дорогах Ирбита должно стать меньше.

В воскресенье в Ирбитском районе ввели режим ЧС муниципального значения из-за затоплений. На его территории подтоплены 156 приусадебных участков, 18 участков дорог и пять перекрестков, в Ирбитском округе — 55 приусадебных участков в 10 населенных пунктах. В Ирбите эвакуировали 33 человека, среди которых 15 детей. В пункте временного размещения находятся 13 человек. Кроме того, в Ирбите подтопило крупный молочно-товарный комплекс СПК «Килачевский» — на предприятии началась эвакуация скота. Для помощи с эвакуацией в село Килачевское прибыли специалисты ГУ МЧС по Тюменской области.

Ирина Пичурина