Тюменские спасатели прибыли на Средний Урал для помощи жителям в паводок

Аэромобильная группировка МЧС Тюменской области прибыла в село Килачевское Свердловской области для помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения, сообщили в тюменском МЧС.

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«Сотрудники ведомства на специальном плавающем транспортере ПТС-М оказывают помощь в эвакуации населения и сельскохозяйственных животных в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением неблагоприятных гидрометеорологических явлений на территории Ирбитского муниципального образования»,— сказано в сообщении.

Накануне в Ирбитском районе ввели режим ЧС муниципального значения из-за затоплений. По состоянию на 12 июля в Ирбите были подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках, а также подъездные пути и мост по ул. Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуированы 22 человека, в пунктах временного размещения находятся 30 человек. В Ирбитском муниципальном образовании подтоплены 55 приусадебных участков в 10 населенных пунктах.

Ирина Пичурина