Сотни голов скота эвакуируют из подтопленного молочного кооператива под Ирбитом

В Ирбите подтопило крупный молочно-товарный комплекс СПК «Килачевский». На предприятии началась эвакуация скота, сообщил в соцсетях глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница главы Ирбитского МО Алексея Никифорова во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Ирбитского МО Алексея Никифорова во «ВКонтакте»

По данным на вечер 12 июля, из 5 тыс. голов вывезли около 300. Эвакуация продолжается.

«Река Ирбитка стоит на том же уровне, соответственно, село Килачевское и деревня Шарапова остаются затопленными, продолжается эвакуация жителей в ПВР и скота с комплекса СПК "Килачевский". По прогнозам, вода идет в сторону Зайково. Готовимся и там, пункты временного размещения разворачиваются практически на каждой территории»,— написал господин Никифоров.

Ранее сообщалось, что для помощи местным жителям в село Килачевское прибыла аэромобильная группировка МЧС Тюменской области.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС, ограничено или прекращено движение на некоторых участках дорог, в том числе на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень».

Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в материале «Ъ-Урал».

Полина Бабинцева