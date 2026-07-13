АЗС в Ленобласти начали отпускать бензин в канистры после обращения властей

Автозаправочные станции в Ленинградской области начали разрешать отпуск бензина в канистры после обращения правительства региона к топливным компаниям. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Ленобласти Никиту Донцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отпуск топлива уже организован на части АЗС

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Отпуск топлива уже организован на части АЗС

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, отпуск топлива уже организован на части АЗС. При этом действуют два условия: в одну канистру можно приобрести не более 10 литров бензина, а сама тара должна быть металлической и соответствовать требованиям ГОСТа.

Как уточнил господин Донцов, некоторые нефтяные компании по собственной инициативе увеличили лимит до 20 литров.

По данным издания, заправлять топливо в другую тару не планируется. Инициатива направлена прежде всего на то, чтобы жители могли заправлять садовую технику. Решение было принято после многочисленных обращений к губернатору Александру Дрозденко в социальных сетях.

Карина Дроздецкая