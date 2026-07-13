Гостиничный комплекс в Зеленогорске получил статус стратегического инвестпроекта

Власти Петербурга присвоили статус стратегического инвестиционному проекту по строительству гостиничного комплекса в Зеленогорске. Объем инвестиций в проект, который реализуют на Приморском шоссе, составит почти 3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, статус стратегического позволит инвестору получить земельный участок без проведения торгов, а также рассчитывать на сопровождение проекта на всех этапах реализации.

Круглогодичный гостиничный комплекс категории «четыре звезды» рассчитан на 151 номер. В его состав войдут туристическая и оздоровительная инфраструктура, а после открытия будет создано 162 рабочих места.

В Смольном отмечают, что реализация проекта связана с ростом туристического потока. По итогам 2025 года Петербург посетили более 12 млн туристов — на 7% больше, чем годом ранее, и на 19% больше, чем в допандемийном 2019 году. Ожидается, что новый комплекс будет способствовать развитию семейного, экологического и оздоровительного туризма.

Карина Дроздецкая