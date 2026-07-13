Над Ростовской областью и регионами России сбили 146 дронов

Над территорией Ростовской области отразили атаку дронов. Средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 146 украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

БПЛА были сбиты в период с 8:00 до 20:00 над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Константин Соловьев