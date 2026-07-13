В Петербурге расширят основания для выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Власти Петербурга планируют расширить перечень случаев, при которых пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций смогут получить выплаты из городского бюджета. Соответствующий проект постановления правительства города опубликован для антикоррупционной экспертизы.

Документ предусматривает, что компенсации будут выплачиваться не только при ЧС регионального, но и федерального и межрегионального характера, если соответствующий режим введет правительство России.

Право на выплаты сохранят граждане России, а также иностранные граждане — на основе принципа взаимности и международных договоров — и лица без гражданства. Для получения компенсации иностранцам потребуется предоставить нотариально заверенный перевод паспорта.

Кроме того, проект постановления впервые закрепляет перечень имущества первой необходимости, утрата которого дает право на выплаты. В него вошли, в частности, холодильник, плита, стол и стулья, кровать или диван, телевизор, шкаф для посуды, насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел.

Карина Дроздецкая