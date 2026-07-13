Основательницу бренда, косоворотку которого носил Алиханов, признали банкротом

Арбитражный суд Калининградской области признал банкротом основательницу бренда льняной одежды Molinialife Ксению Соломонову. Как следует из материалов дела, в отношении предпринимательницы введена процедура реализации имущества до 5 ноября 2026 года.

С заявлением о личном банкротстве предпринимательница Соломонова обратилась в суд в апреле, а месяцем ранее прекратила деятельность в качестве ИП.

Общий размер задолженности перед кредиторами составляет около 11,8 млн рублей. Среди них — Сбербанк, Совкомбанк, торговый центр «Балтия Молл» и Центр поддержки предпринимательства. Наибольшие требования — около 4,8 млн рублей — заявил центр «Мой бизнес». Они связаны с целевым займом, полученным предпринимательницей в 2021 году, а также начисленными процентами и штрафами.

Как отмечается в судебном решении, Соломонова официально не трудоустроена, не ведет предпринимательскую деятельность и не располагает имуществом, достаточным для погашения долгов.

Бренд Molinialife специализировался на производстве одежды из льна и других натуральных тканей. Известность он получил в 2024 году после того, как тогдашний губернатор Калининградской области Антон Алиханов появился в косоворотке этого бренда на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Карина Дроздецкая