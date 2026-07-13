В Ростове-на-Дону старшего механика теплохода осудили за контрабанду

Пролетарский районный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор старшему механику теплохода, которого обвиняли в контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что Роман Полянский спрятал в штатных топливных цистернах теплохода «Queen В 11» без таможенного декларирования тяжелый дистиллят — гайзоль, с содержанием серы 0,079 мас.% — топливо судовое, в количестве более 17 т. Рыночная стоимость судового топлива на тот момент оценивалась в более 1 млн руб.

Подсудимый вину в судебном заседании признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил старшему механику наказание условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев