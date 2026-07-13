Верховный суд отказал ветеранам из Петербурга в споре за садовые участки

Верховный суд России отказался передавать на рассмотрение кассационную жалобу группы петербургских ветеранов боевых действий, которые оспаривали отказ городских властей в предоставлении земельных участков для ведения садоводства в поселке Александровский. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на определение суда.

В документе отмечается, что оснований для пересмотра судебных актов не установлено, поскольку существенных нарушений норм материального или процессуального права выявлено не было.

Спор между 35 ветеранами и Смольным продолжается с 2023 года. В 2022 году комитет имущественных отношений предварительно согласовал предоставление участков, после чего заявители за свой счет выполнили кадастровые работы. Позднее власти отказали им в передаче земли.

Куйбышевский районный суд первоначально признал отказ незаконным, однако затем Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение. Позже позицию властей поддержал кассационный суд.

Как указывает «Фонтанка», суды исходили из того, что действующий Генеральный план Петербурга не предусматривает развитие территорий для индивидуального садоводства и огородничества.

Карина Дроздецкая