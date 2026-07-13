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Директором департамента транспорта Ростова назначили Александра Лисичкина

В Ростове-на-Дону на должность директора департамента транспорта назначили Александра Лисичкина. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Фото: соцсети Александра Скрябина

Фото: соцсети Александра Скрябина

В 2010 году господин Лисичкин окончил Ростовский государственный строительный университет и работал в транспортной отрасли. В частности, прошел путь от главного специалиста департамента транспорта донской столицы до начальника управления транспорта минтранса Ростовской области.

Константин Соловьев

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