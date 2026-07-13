В Ярославле началось строительство первой тяговой подстанции

В Ярославле стартовало строительство первой тяговой подстанции для трамвайной сети. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Строительство ведется на разворотном кольце у Ярославского моторного завода. Всего таких объектов будет шесть: две подстанции построят в Ленинском районе и четыре — в Дзержинском. Тяговые подстанции обеспечат бесперебойное электроснабжение на маршрутах и защиту оборудования от перегрузок.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в 2022 году правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль». В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

Алла Чижова