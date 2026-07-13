В Новочеркасске суд рассмотрит дело о незаконной медицинской деятельности

В Новочеркасске завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летней местной жительницы по ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности без лицензии, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая, не имея специального медицинского образования и лицензии, проводила в арендованном помещении платные сеансы локальной криотерапии. В феврале 2026 года фигурантка из-за небрежности причинила клиентке термическое повреждение мягких тканей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передали для рассмотрения в суд.

Константин Соловьев