Ленинградский областной суд признал экстремистскими три книги, ввезенные из-за границы

Ленинградский областной суд удовлетворил административный иск Санкт-Петербургской таможни и признал экстремистскими три книги на иностранном языке, ввезенные на территорию России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, книги обнаружили при пересечении государственной границы у 50-летнего гражданина России. После изъятия их направили на экспертизу, которая выявила в изданиях признаки реабилитации нацизма.

Экстремистскими признаны книги «Вооруженные силы Финляндии. Прошлое и настоящее» (1959), «Мартти Туртола. Ристо Рюти. Жизнь за отечество» (1994) и «4 июня 1942 года» издательства Otava. Их распространение на территории России запрещено.

Ответчик возражал против требований таможни. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Карина Дроздецкая