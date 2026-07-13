Число телефонных мошенничеств в Петербурге и Ленобласти снизилось на 37%

Число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством, сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс Северо-Запад» сообщил начальник 2-го отдела контрольно-методического управления Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Антон Горшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С января по июнь 2026 года было совершено 11 тысяч таких преступлений

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ С января по июнь 2026 года было совершено 11 тысяч таких преступлений

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, с января по июнь 2025 года было совершено более 14 тысяч преступлений, тогда как за аналогичный период в этом году — около 11 тысяч. За первую половину 2025 года у граждан было похищено более 7,7 млрд рублей, а за первую половину 2026-го — около 6,3 млрд рублей, при этом ежемесячно растет количество привлеченных по этим преступлениям. Самая распространенная схема обмана — с использованием данных для входа на портал «Госуслуги».

«Люди думают: со мной этого никогда не случится, я все понимаю. А откуда тогда возникают 50-60 преступлений ежедневно? Мошенники — это люди без совести, без стыда и без малейшей жалости. Соответственно, нам нужно разрабатывать алгоритм противодействия», — отметил Антон Горшков.

Эксперты сходятся во мнении, что важнейший способ противодействия мошенничеству — это профилактика. Причем профилактика нужна не только среди лиц пожилого возраста, но и среди молодых, в отношении которых сейчас происходит рост преступности. С профилактическими целями работает, например, единая информационно-справочная служба 122. Представитель «АТС Смольного» Евгений Прокопьев на пресс-конференции рассказал, что количество обращений в службу 122, связанных с телефонным мошенничеством, увеличивается.

Что касается мошенничества в отношении компаний, то эти схемы такие же, как и в отношении граждан. Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин утверждает, что компании должны обучать своих сотрудников: «Технические меры уже есть, и они уже работают. Все, что сверх этого — это вопрос обучения и популяризации этой идеи. Взламывают не технику, взламывают людей».

Сергей Юргенсон