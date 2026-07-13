В Махачкале суд приговорил владельца квест-рума к 5,5 года за гибель двух девушек

Ленинский районный суд Махачкалы огласил приговор по резонансному делу о пожаре в квест-салоне, унесшем жизни двух молодых женщин летом 2024 года: предприниматель и двое аниматоров получили реальные сроки заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

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Судебный процесс по делу о трагической гибели двух посетительниц развлекательного заведения в дагестанской столице завершился обвинительным приговором для троих фигурантов. Ленинский районный суд Махачкалы признал индивидуального предпринимателя и двух аниматоров квест-салона виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности и повлекших смерть двух человек.

В июле 2024 года в ходе игрового сеанса в одном из помещений махачкалинского квест-салона вспыхнул пожар — следствие грубых нарушений требований пожарной безопасности со стороны владельца заведения и его сотрудников. Две участницы квеста скончались от ожогов и отравления угарным газом, еще один посетитель получил тяжкий вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил осужденным наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сроки заключения составили от трех лет шести месяцев до пяти лет шести месяцев в зависимости от степени вины каждого из фигурантов.

Помимо основного наказания, всем троим запрещено на два года заниматься организацией квестов и иных развлекательных мероприятий, предполагающих участие клиентов в игровых сценариях в закрытых помещениях.

Станислав Маслаков