Первого зампрокурора Петербурга предложили назначить прокурором Краснодарского края

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга Виктора Винецкого для назначения на должность прокурора Краснодарского края. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Консультации по кандидатуре господина Винецкого, а также еще десяти претендентов на должности прокуроров регионов и специализированных прокуратур пройдут в профильных комитетах Совета Федерации 16 июля.

Виктор Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года. Он курирует, в частности, вопросы надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, управление правовой статистики и информационных технологий, а также материально-техническое обеспечение ведомства.

Карина Дроздецкая