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Первого зампрокурора Петербурга предложили назначить прокурором Краснодарского края

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга Виктора Винецкого для назначения на должность прокурора Краснодарского края. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года

Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года

Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Консультации по кандидатуре господина Винецкого, а также еще десяти претендентов на должности прокуроров регионов и специализированных прокуратур пройдут в профильных комитетах Совета Федерации 16 июля.

Виктор Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года. Он курирует, в частности, вопросы надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, управление правовой статистики и информационных технологий, а также материально-техническое обеспечение ведомства.

Карина Дроздецкая

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