Первого зампрокурора Петербурга предложили назначить прокурором Краснодарского края
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру первого заместителя прокурора Санкт-Петербурга Виктора Винецкого для назначения на должность прокурора Краснодарского края. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Господин Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года
Фото: Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга
Консультации по кандидатуре господина Винецкого, а также еще десяти претендентов на должности прокуроров регионов и специализированных прокуратур пройдут в профильных комитетах Совета Федерации 16 июля.
Виктор Винецкий занимает должность первого заместителя прокурора Петербурга с апреля 2022 года. Он курирует, в частности, вопросы надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел, управление правовой статистики и информационных технологий, а также материально-техническое обеспечение ведомства.