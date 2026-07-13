Власти Карелии проверят цены на топливо после жалоб жителей
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил провести проверку цен на топливо после многочисленных жалоб жителей на их возможное завышение. Об этом руководитель региона сообщил в своем канале в «Максе».
Глава Карелии поручил проверить обоснованность цен на бензин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По его словам, к проверке подключат контрольно-надзорные органы. Координировать работу будет оперативный штаб под руководством премьер-министра республики Андрея Сергеева. Власти намерены проверить обоснованность цен на топливо и пресечь возможные случаи необоснованного завышения.
Господин Парфенчиков также отметил, что за последние сутки на ряде автозаправочных станций сократились очереди. Он связал это с изменением логистики поставок топлива, что позволило ускорить его доставку.
Для решения проблемы власти привлекли дополнительные бензовозы и организовали их совместную работу с компанией «Лукойл». Аналогичная схема сейчас выстраивается с «Роснефтью». По словам главы региона, особое внимание уделяется обеспечению топливом северных районов и округов Карелии.