В Ярославской области появится электронный сертификат на лекарства
В Ярославской области внедрят электронный сертификат для льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Рассчитываем запустить его в августе. Это упростит получение медикаментов льготными категориями граждан»,— написал губернатор.
Электронный сертификат представляет собой цифровой документ, который позволяет гражданам, имеющим право на госпомощь, покупать лекарства по рецепту врача в коммерческой аптеке. Государственный платежный инструмент привязан к банковской карте МИР, а оплата осуществляется исключительно целевым образом.