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В Ярославской области появится электронный сертификат на лекарства

В Ярославской области внедрят электронный сертификат для льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рассчитываем запустить его в августе. Это упростит получение медикаментов льготными категориями граждан»,— написал губернатор.

Электронный сертификат представляет собой цифровой документ, который позволяет гражданам, имеющим право на госпомощь, покупать лекарства по рецепту врача в коммерческой аптеке. Государственный платежный инструмент привязан к банковской карте МИР, а оплата осуществляется исключительно целевым образом.

Алла Чижова

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