В Ярославской области появится электронный сертификат на лекарства

В Ярославской области внедрят электронный сертификат для льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рассчитываем запустить его в августе. Это упростит получение медикаментов льготными категориями граждан»,— написал губернатор.

Электронный сертификат представляет собой цифровой документ, который позволяет гражданам, имеющим право на госпомощь, покупать лекарства по рецепту врача в коммерческой аптеке. Государственный платежный инструмент привязан к банковской карте МИР, а оплата осуществляется исключительно целевым образом.

Алла Чижова