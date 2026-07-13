В Ленобласти восстановили основную электросеть после мощного циклона

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили восстановление основной сети электроснабжения 6–110 кВ в Ленинградской области, поврежденной во время мощного циклона с ливнями, грозами и штормовым ветром.

Как сообщили в компании, энергетики в круглосуточном режиме устраняли последствия непогоды: расчищали линии электропередачи от упавших деревьев и веток, ремонтировали оборудование и восстанавливали поврежденные участки ЛЭП. В работах были задействованы 120 аварийных бригад, 314 специалистов и 120 единиц техники.

При этом восстановительные работы продолжаются по локальным заявкам жителей. В компании предупредили, что возможны кратковременные отключения электричества при переводе потребителей с резервных на основные схемы питания.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что после ночной грозы 42,5 тыс. жителей Ленобласти остались без света.

Карина Дроздецкая