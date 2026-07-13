На «Царских днях» в Екатеринбурге ожидают десятки тысяч людей

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля в Свердловской области в 25-й раз. В Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске и муниципальном образовании Алапаевское состоятся богослужения, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Культурная программа направлена на сохранение духовного наследия Царской семьи и воспитания патриотизма, рассказал на пресс-конференции старший священник Храма-на-крови Максим Миняйло.

Семья российского императора Николая II, который в марте 1917 года отрекся от престола, и ее прислуга были расстреляны в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева (на его месте построен Храм-на-крови) в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. На следующий день в районе Алапаевска были убиты другие члены Дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну.

«Царские дни» — ежегодный фестиваль, посвященный годовщине убийства Николая II и членов его семьи. Основными местами проведения культурно-просветительских мероприятий стали Храм-на-крови, построенный на месте Ипатьевского дома, культурно-просветительский центр «Царский», и исторический парк «Россия — Моя история». В связи с проведением крестного хода в рамках фестиваля «Царские дни» в ночь с 16 на 17 июля будет временно ограничено движение транспорта.

Кульминацией станет крестный ход в ночь с 16 на 17 июля от Храма-Памятника на Крови до Ганиной Ямы. Он начнется с ночного богослужения у Храма-на-крови 16 июля в 23:30. После окончания службы начнется крестный ход до мужского монастыря на Ганиной яме дистанцией более 20 км. Путь составит ориентировочно пять часов. Участников будут сопровождать машины скорой помощи и полиция. Максим Миняйло пообещал, что в нем примут участие десятки тысяч паломников. В прошлом году ночное богослужение и шествие посетили примерно 25 тыс. человек.

Во вторник, 14 июля, пройдут события, посвященные памяти об истории Первой мировой войны. В этот день откроется выставка артефактов, связанных с историей Русского экспедиционного корпуса, состоится концерт авторской песни Владимира Леонидова «И забыты те бригады на забытой той войне», показ документального фильма «Погибли за Францию» и поэтического спектакля «Крылья над бездной» Владимира Глазунова.

На территории Морской школы ДОСААФ 13 и 14 июля пройдет VIII Детская парусная регата памяти святого страстотерпца Цесаревича Алексия. Она соберет более 250 участников, сообщил член Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков.

«Убиение царской семьи являлось огромным переломным моментом для России и ее народа. Без осознания важности этого события, ее причин и последствий невозможно понять, где произошел слом истории»,— пояснил важность «Царских дней» Максим Миняйло. По его словам, проблемы Украины начались именно с убийства царя Николая.

Виктория Биц