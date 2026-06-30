В Екатеринбурге перекроют улицы из-за Царского крестного хода

В Екатеринбурге в связи с проведением крестного хода в рамках фестиваля «Царские дни» в ночь с 16 на 17 июля будет временно ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 22:00 15 июля до 06:00 17 июля будет запрещена стоянка на улице Царской (от Первомайской до Дзержинского). С 06:00 16 июля до 06:00 17 июля здесь же будет запрещено движение транспорта.

Крестный ход пройдет от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

17 июля с 02:30 до 08:00 во время движения шествия паломников будет оперативно перекрываться движение по маршруту крестного хода:

по ул. Толмачева (от Первомайской до проспекта Ленина);

по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);

по ул. Татищева (от Репина до Токарей);

по ул. Токарей (от Татищева до Кирова);

по ул. Бебеля (от Кирова до Готвальда);

по нечетной стороне ул. Халтурина (от Готвальда до Технической);

по ул. Технической (от Бебеля до Решетской);

по ул. Решетской (от Технической до Леваневского);

по ул. Леваневского (от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш);

по автодороге в поселок Шувакиш (от Леваневского до Зеленой);

по ул. Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда);

по ул. Пышминской (от Зеленой до ЕКАД).

Движение будет открываться после прохождения колонны.

Кроме того, с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля будет запрещено движение и парковка средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города (в границах улиц Челюскинцев, Николая Никонова, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта, Бориса Ельцина), а с 01:00 до 08:00 17 июля — по маршруту крестного хода.

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске и муниципальном образовании Алапаевское состоятся богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 23-й раз и будет посвящен 108-й годовщине гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

В прошлом году в ночной литургии и почти четырехчасовом Царском крестном ходе приняли участие свыше 40 тыс. человек.

Полина Бабинцева